2021/06/20 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة يعد جبل صبيح النقطة المركزية التي اختيرت في تشظية المشهد المكاني الفلسطيني في محافظة نابلس، الأمر الذي يعني مزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح مليشيات المستوطنين واجتثاث الفلسطيني من مكانه، ومن جانب آخر يهدد التواصل والترابط الجغرافي في الأرض الفلسطينية بين أربعة محافظات على المستوى الموقعي من: محافظة قلقيلية من الغرب، ومحافظة رام الله جنوباً، ومحافظة أريحا شرقاً، ومحافظة جنين شمالاً، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرية بيتا: نموذج نضالي -لتنظيف المكان- - بلال عوض سلامة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرية بيتا: نموذج نضالي -لتنظيف المكان- - بلال عوض سلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).