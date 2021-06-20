2021/06/20 | 20:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الاحد، على ان فوز السيد رئيسي ي في الانتخابات الايرانية يمثل نصرا ساحقا على اقوى التحديات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد القبانجي: فوز رئيسي في الانتخابات الايرانية نصرا ساحقا على التحديات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد القبانجي: فوز رئيسي في الانتخابات الايرانية نصرا ساحقا على التحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).