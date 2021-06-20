سنستورد ملايين الجرعات المضادة لكورونا والسلالة الهندية لم تضرب البلاد حتى الآن

2021/06/20 | 20:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل ما بين تموز ونهاية العام الحالي..الصحة: بغداد- وعد الشمري: كشفت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأحد، عن البدء بخطة موسّعة لزيادة لقاحات فيروس كورونا في العراق، وتحدثت عن وصول ملايين الجرعات خلال العام الحالي، نافية تسجيل إصابات بالسلالة الهندية لغاية الوقت الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق ...

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