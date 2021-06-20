تقرير عبري: البنتاغون يهرع لإنقاذ القبة الحديدية الإسرائيلية بكلفة باهظة

2021/06/20 | 20:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل الى مليار دولار بغداد اليوم- متابعة قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية امس الأحد ، إن أمريكا وافقت على منح إسرائيل ما يصل إلى مليار دولار لتجديد منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، بعد أن اخترقتها المقاومة الفلسطينية في آخر عدوان على قطاع غزة.وتأتي هذه الموافقة بعد تعهدات كثيرة أطلقتها إدارة بايدن بتجديد وتعزيز نظام القبة ...

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