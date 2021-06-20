2021/06/20 | 20:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منهم من هاجر ومنهم من ناشد المجتمع الدولي للتدخل السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي القت الحرب الدائرة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني منذ عشرات السنين تبعات خطيرة على القرى والقصبات المسيحية في المناطق الحدودية باقليم كردستان، وادت الى نزوح وهجرة جماعية لابناء هذا المكون.ونزح سكان اكثر من 10 قرى في قضاء زاخو ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيحيو الشريط الحدودي تحت القصف التركي والكنائس تغلق أبوابها بسببه) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيحيو الشريط الحدودي تحت القصف التركي والكنائس تغلق أبوابها بسببه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).