مباحثات عراقية سورية بشأن المستحقات المائية

2021/06/20 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، أنها تجري مباحثات موسعة مع نظيرتها السورية لتأمين المستحقات المائية للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان صحفي، إنه “لا يوجد لغاية الآن اتفاق مع الجانب التركي والإيراني والسوري بشأن مستحقات العراق المائية”.

واوضح أن “انقطاع المياه عن الزاب الكبير والزاب الصغير، أثر في محافظات إقليم كردستان وديالى وعلى الخطة الزراعية”، مشيرا الى “وجود نقاشات موسعة مع سوريا، من أجل تأمين المستحقات المائية التي تعتبر حقا للعراق”.

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