2021/06/20 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوضحت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ أن الصور المنتشرة لسيدة قيل انها للاميرة حصة ابنة الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ غير صحيحة.وأعادت نشر تغريدة للناشطة السعودية نورة الشعبان تقول فيها ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحلام تكشف حقيقة الصور المنتشرة لأميرة سعودية المركز الخبري الوطني.

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