2021/06/20 | 20:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الاحد، عن إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تغلق بشكل طارئ منشأة بوشهر النووية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تغلق بشكل طارئ منشأة بوشهر النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).