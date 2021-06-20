2021/06/20 | 20:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار عملة بيتكوين المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط التركيز على إغلاق مناجم التعدين الصينية والتدقيق التنظيمي المحتمل، حسبما أفادت شبكة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.وهبطت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر بيتكوين يتراجع للمرة الرابعة في آخر 5 جلسات المركز الخبري الوطني.

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