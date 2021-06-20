شروط عودة الحياة إلى طبيعتها في العراق.. متى تحصل

2021/06/20 | 20:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

يسأل الكثير من العراقيين عن اليوم الذي تعود فيه الحياة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، فضلًا عن رفع الحظر الجزئي الذي يبدأ يوميًا عند الساعة التاسعة مساءً، فيما تتحدث عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند في وزارة الصحة العراقية، ربى فلاح، عن إمكانية وموعد رفع حظر التجوال الجزئي المفروض في البلاد، محددة عدة شروط واجب توفرها للإسراع بالقرار.

تقول الصحة إنها تأمل الوصول للمناعة المجتمعية نهاية العام الجاري 2021 لتكون السنة القادمة منخفضة القيود وتعود الحياة لطبيعتها

وقالت فلاح في تصريح لـ"ألترا عراق"، إن "أي قرارات تتخذ بخصوص حظر التجوال الجزئي هي من صلاحيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهي وحدها من تحدد الرفع أو التقليص أو التمديد"، مبينة أنه "مع ذلك لا زال الوقت مبكرًا لصدور هكذا قرارات بإلغاء الحظر كليًا في العراق، خاصة مع استمرار أعداد الإصابات بكورونا بشكل مرتفع وعدم الوصول إلى المناعة المجتمعية حتى يتم تقليل أو رفع الإجراءات الوقائية المفروضة وعودة الحياة إلى طبيعتها".

اقرأ/ي أيضًا: الصحة توضح حول دخول "الفطر الأسود" للعراق..



وتتحدث عن الفطريات الأخرى

وأوضحت أن "اللجنة العليا تعتمد في قراراتها على مستجدات الموقف الوبائي اليومي الذي لا يزال يسجل أكثر من 5 آلاف إصابة".

وعن كيفية الوصول الى المناعة المجتمعية، بينت فلاح، أنها "تتحقق عندما نصل إلى نسبة تلقيح أكثر من 60 % من عدد سكان العراق، وبذلك سيلغى الحظر، مستدركة "لكن هذا يمكن تحقيقه بسرعة وفترة قياسية بالاعتماد على إقبال المواطنين ووعيهم بتلقي الجرعات واتباع الإرشادات الوقائية"، كما أشارت إلى أن "وزارة الصحة تأمل الوصول للمناعة المجتمعية نهاية العام الجاري 2021 لتكون السنة القادمة منخفضة القيود وتعود الحياة لطبيعتها".

وأكدت أن "هناك إقبال حالي جيد على اللقاحات، لكنه ليس بالمستوى المطلوب خاصة بعد زيادة الشحنات التي ستكون ستصل مطلع شهر تموز/يوليو المقبل وهي إضعاف ما موجود حاليًا لتلقيح أكبر عدد من المواطنين"، فيما لفتت إلى أن "هناك خطة للوزارة ستطبق خلال الأيام المقبلة لزيادة مراكز التلقيح لتسهيل حصول المواطنين على الجرعات بشكل أكبر وتقليل الزخم الحاصل على المستشفيات".

وقالت إن "مسؤولية وزارة الصحة توفير اللقاحات ومنحها، وبنوعيات متعددة من الشركات المصنعة، وتبقى مسؤولية المواطنين بالإقبال عليها حسب رغبتهم بالنوع على الرغم من أن جميع اللقاحات أثبتت فعاليتها ورصانتها باعتراف منظمة الصحة العالمية"، مؤكدة أن "كل من تلقوا جرعتين لم نسجل عليهم أي مضاعفات خطيرة، ما عدا الأعراض البسيطة المعروفة".

اقرأ/ي أيضًا:

هل تم تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي في العراق؟

الموقف الوبائي: الصحة تسجل 4160 إصابة جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شروط عودة الحياة إلى طبيعتها في العراق.. متى تحصل "المناعة المجتمعية"؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شروط عودة الحياة إلى طبيعتها في العراق.. متى تحصل "المناعة المجتمعية"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).