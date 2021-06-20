2021/06/20 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فاز إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى آية الله الخميني بالانتخابات الرئاسية في إيران خلفا للرئيس السابق حسن روحاني، حيث حصل على نحو 62 في المئة من الأصوات بحسب النتائج الرسمية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسم الرئيس التركي ونظيره الأذربيجاني في صناديق الاقتراع الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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