2021/06/20 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، وضعها الخطوات اللازمة لإصلاح أنظمة الموازنات العامة وفق متبنيات ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وذكرت الوزارة في بيان ان وزيرها علي عبد الأمير علاوي، ترأس اجتماع متابعة تنفيذ مشاريع الورقة البيضاء تناول محاور عدة تتعلق بمتابعة تنفيذ المشاريع التي أقرتها الورقة البيضاء، وأهمها مشروع إصلاح استراتيجية الموازنة العامة للدولة، والمتضمنة تطوير قواعد النفقات الأساسية للموازنة والمشاريع الاستثمارية.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش آليات تصميم الموازنة الاستثمارية والجارية بما يكفل تمويل المشاريع طوال مراحل التنفيذ، والتركيز على إعداد وإطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي، بالإضافة الى إعداد تقارير الموازنة ربع السنوية لأغراض التدقيق وإرسال التقارير المحاسبية تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تناقش مشروع إصلاح استراتيجية الموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تناقش مشروع إصلاح استراتيجية الموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).