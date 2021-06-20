العراق: موظفون حكوميون يتعرضون لهجوم غير متوقع من مواطنين.. والسبب! (صور)

2021/06/20 | 20:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مدير اعلام دائرة ماء ذي قار، محمد سلمان، الاحد، إصابة عدد من الموظفين خلال عملية رفع تجاوز على خط رئيسي لنقل المياه.

وقال سلمان في تصريح لـNRT اليوم، (20 حزيران 2021)، ان "منطقة آل حبوش متجاوزة على حصة ماء العكر، وعند توجه صيانة الشامية الثانية لرفع التجاوز قام اهالي منطقة آل حبوش بالاعتداء بالضرب على الموظفين مما ادى إلى حدوث اصابات وخدوش ورضوض لاربعة منهم".

وكان مصدر في ذي قار، أفاد بإصابة موظفين من دائرة ماء المحافظة، أثناء محاولتهم رفع تجاوزات على الخط الناقل للمياه في منطقة العكر جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأوضح، ان الموظفين تعرضوا لهجوم بالعصي و(الطبر) مما ادى لاصابة موظفين اربعة بينهم مسؤول قسم في ماء ذي قار.

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