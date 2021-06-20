العداءة دانا حسين تتأهل الى أولمبياد طوكيو

2021/06/20 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهلت العداءة العراقية دانة حسين ، اليوم الأحد ، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر اقامتها الصيف الحالي بعد تحقيقها ذهبية رابعة للعراق ببطولة العرب المقامة حالياً في تونس.وجاء إنجاز العداءة العراقية بعد الفوز بسباق 200 متر سيدات والذي انهته بـ 22 ثانية و 50 جزءاً من الثانية.وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخبنا الوطني لألعاب القوى في البطولة العربية الثانية والعشرين الجارية منافساتها في العاصمة التونسية إلى 10 أوسمة.

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