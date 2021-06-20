المرور تكشف عن خطة لنشر كاميرات ورادارات على الطرق الخارجية

2021/06/20 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن خطة لنشر الكاميرات والرادارات على الطرق الخارجية المرتبطة بالحكومة الإلكترونية، فيما أشارت إلى استمرارها بمحاسبة الدراجات.

وقال مدير علاقات واعلام المديرية العميد حيدر كريم للوكالة الرسمية، إن “هناك تنسيقا عاليا وعملاً مشتركاً بين مديرية المرور العامة والجهات المختصة لنشر الكاميرات والرادارات في حال اكتمال الأتمتة الالكترونية”.

وأضاف، أن “المديرية مستمرة بحملاتها في محاسبة اصحاب الدرجات النارية حسب الضوابط”، مبينا أن “المحاسبة تتم على الأوراق الثبوتية وتجاوز إشارات المرور”.

وفي وقت سابق وجهت مديرية المرور العامة بوضع إرشادات مرورية وضوئية في الطريق الدولي.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن “حوادث كثيرة وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية، ما أدى إلى زهق أرواح وإصابات ناهيك عن الأضرار المادية الخاصة والعامة”، مؤكداً أنه “تم توجيه الشركة العاملة لتأهيل الطريق الدولي بوضع إرشادات مرورية وإشارات ضوئية للحد من وقوع الحوادث”.

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