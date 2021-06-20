2021/06/20 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعض العلاقات تكون مهددة بخطر الانهيار، يحاول البعض إنقاذها عن طريق الحديث أو اللجوء إلى مستشار للعلاقات العاطفية، لكن الثنائي الأوكراني، حاولا إنقاذ زواجهما بطريقة غير تقليدية، حيث تم قُيد زوجين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زوجان حاولا إنقاذ زواجهما بطريقة غير تقليدية: هل نجحا؟ المركز الخبري الوطني.

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