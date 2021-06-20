2021/06/20 | 21:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مفوضية الانتخابات، الأحد، تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع، التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية، وذلك استعداداً لاقتراع تشرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان تابعه "ناس" (20 حزيران 2021) إنه "بعد انتهاء فترة تحديث السجلات بايومترياً، التي انتهت في 15/ 4/ 2021، ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من قبل مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية، بواقع 8273 مركز اقتراع؛ تضم بمجموعها، 5541 محطة اقتراع".

وأضافت أن "كل محطة ستستقبل 450 ناخب كحد أقصى، لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع، تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب".





وفي وقت سابق، حملت مفوضية الانتخابات، التأخير الحاصل في حسم أسماء المتقدمين للترشيح للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، فضلا عن جهات اخرى.

ورجح مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان عبر تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (20 حزيران 2021)"، ان "يتم المصادقة على اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب هذا الاسبوع".

وعلل سلمان التأخير الحاصل في المصادقة على اسماء المرشحين لغاية الان، بأن "قانون الانتخابات يقضي بارسال الاسماء الى الجهة التي تحدد اهلية المرشح من عدمها، إلا أن بعض الجهات المعنية تاخرت في الاجابة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة".

وشرح سلمان، الالية المتبعة في المصادقة على الاسماء، مبينا أن "الاسماء النهائية الواردة لتحديد الاهلية من الجهة المعنية، ترفع الى الادارة الانتخابية في المفوضية، ثم الى مجلس المفوضين للمصادقة عليها، متوقعاً المصادقة النهائية على اسماء المرشحين هذا الاسبوع في حال وصول جميع الاجابات من الجهات المعنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد المصادقة النهائية.. مفوضية الانتخابات تعلن عدد مراكز الاقتراع في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد المصادقة النهائية.. مفوضية الانتخابات تعلن عدد مراكز الاقتراع في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).