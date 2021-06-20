الإدارة الذاتية تقرر إلغاء تسجيل فضائية كوردستان 24

2021/06/20 | 21:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية في غربي كوردستان، يوم الاحد 20/6/2021، إلغاء تسجيل فضائية كوردستان 24،

وجاء في نص القرار الذي نشرته دائرة الإعلام التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: "نتيجة السياسة الإعلامية التي تنتهجها قناة كوردستان 24، والتي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الكوردي وتحض على الاقتتال الكوردي – الكوردي، فإننا نرى أنها تخالف بذلك المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تتحلى بها الوسائل الإعلامية في عملها.

واضاف القرار: وبناء على ما ورد في الباب الثاني من قانون الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي يتضمن المبادئ العامة وذلك في الفقرة (أ) من الفقرة الثالثة من المادة رقم (2)، وما ورد في الفقرة الثانية من المادة (11) من الفصل الثاني، الذي يتضمن الواجبات التي تتبع للباب الرابع "الحقوق والواجبات"، تقرر دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية إلغاء تسجيل مكتب فضائية كوردستان 24 في شمال وشرق سوريا، نظراً لنشرها خطاباً يصنف تحت خانة خطاب الكراهية ومحرضاً على العنف بين المواطنين".

PUKmedia اعلام الإدارة الذاتية في غربي كوردستان

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