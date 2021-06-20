مقتل وإصابة 6 اشخاص بشجار عنيف بين عائلتين في العراق

2021/06/20 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شرطة أربيل، الاحد، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين باشتباك مسلح بين عائلتين، فيما أشارت إلى اعتقال 6 متورطين فيه.

وقال المتحدث باسم الشرطة، هوكر عزيز، في تصريح لـNRT، اليوم، (20 حزيران 2021)، ان "اشتباكات عنيفة بين عائلتين وقعت في ناحية قوشتبة بمحافظة أربيل، مما ادى إلى وقوع قتيل واحد وإصابة 5 اخرين كحصيلة اولية".

وأضاف عزيز، ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحدث واعتقلت 6 متورطين بالاشتباك".

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