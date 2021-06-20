الاستثمار النيابية: الاتفاقية مع الصين ستحل الكثير من مشاكل البنى التحتية

2021/06/20 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، طريقتين لحل أزمة السكن، وفيما توقعت مقدار الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أن الاتفاقية مع الصين ستحل الكثير من مشاكل […]

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