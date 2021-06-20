2021/06/20 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مدير مشروع ماء البصرة الكبير ناصر حسين، اليوم الأحد، أن أسباباً لها صلة بجائحة كورونا ستؤخر إنجاز المشروع الذي كان من المقرر إتمامه في شهر أيلول المقبل وفق ما اتفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع تفاقم الازمات..



مشروع ماء البصرة لن يُنجز في موعده المركز الخبري الوطني.

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