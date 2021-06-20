2021/06/20 | 21:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النبأ تنشر نتائج تربية الكرخ الثالثة للمرحلة الابتدائية المؤهلين في الدراسة الخارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النبأ تنشر نتائج تربية الكرخ الثالثة للمرحلة الابتدائية المؤهلين في الدراسة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).