شبح العوز المادي - دعاء حسن

2021/06/20 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دعاء_حسن عندما نتحدث عن مصطلح العوز المادي يخطر ببالنا صورة الكائن البشري ،الوقع في قبضة براثن الجوع، والتشرد والمرض والهامشية الرثة؛ التي تجعله لايستطيع العيش بحرية وكرامة، محرومًا من الحد الادني من الضرورات التي تضمن استمرار وجوده على قيد الحياة .



هذا هو العوز المهين الذي تُدهس فيه كل القيم الإنسانية والطبيعة الفطرية.



نحن أمام ظاهرة معتلة ملازمة للاستغلال واللا مساواة والتهميش وأيضًا وسيلة لإذلال الفرد ......





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