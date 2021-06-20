حزب الشعوب الديمقراطي حمل الحكومة المسؤولية / تواصل الجرائم ضد اليسار في تركيا - رشيد غويلب

2021/06/20 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب حمل حزب الشعوب الديمقراطي الحكومة التركية مسؤولية اغتيال عضو الحزب، والعاملة في مقره الرئيسي في مدينة أزمير، دنيز بويراز.



وقال رئيس الحزب مدحت سنجار في مؤتمر صحفي عقده بعد تنفيذ الجريمة أمام المقر، إن الجاني دخل البناية علانية، في الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الفائت، وبيده رشاش أتوماتيكي.



وقام بأخذ ضحيته رهينة، ثم أطلق النار عليها، وأحرق المبنى.



وشدد سنجار على أن الحزب سيحاسب الجاني قضائيا ......





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