2021/06/20 | 21:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة التأمين الوطنية: دفعنا أكثر من 12 مليار كتعويضات لحوادث سير في السنتين الماضيتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/20 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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