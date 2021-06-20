2021/06/20 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكدت شركة التأمين الوطنية، اليوم الأحد، أن قانونها ألزم بضرورة التأمين على حوادث السيارات، وفيما كشفت عن شروطه وموجباته، أكدت أن استيفاء الأقساط يتم من البنزين.وقالت مديرة الشركة اسراء صالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من شركة التأمين بشأن استيفاء الأقساط من السيارات المركز الخبري الوطني.

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