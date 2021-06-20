كركوك تودع الحكم الدولي حسن علي مصطفی

2021/06/20 | 21:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت مدينة كركوك رمزا آخر من رموزها وهو الرائد الرياضي والحكم الدولي السابق بكرة الطائرة حسن علي مصطفی الذي وافته المنية اليوم الاحد 20 حزيران 2021.

وقدم الراحل عطاءا كبيرا في ميدان رياضة كرة الطائرة العراقية والكوردستانية، ولعب دورا مؤثرا في الارتقاء باللعبة في مدينة كركوك من خلال المناصب الرياضية بكرة الطائرة التي شغلها منها رئيسا للاتحاد الفرعي والاتحاد الكوردستاني بالاضافة الی خبراته التحكيمية محليا و دوليا يشار له بالبنان.

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