2021/06/20 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسة فنون الثقافية العربية توقد شمعتها السادسة بغداد – عباس سليم الخفاجي احتفت مؤسسة فنون الثقافية العربية الجمعة الماضية بإيقاد شمعتها السادسة على قاعة نازك الملائكة في المركز الثقافي البغدادي ، وبحضور نخبة من المثقفين وعدد من الأدباء والشعراء من إدارة وأعضاء المؤسسة .وبدء الحفل الذي أداره الأديب والشاعر احمد البياتي باستذكار الغائبين مكانياً والحاضرين […]

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