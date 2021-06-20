2021/06/20 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مختصون يدعون لتأسيس فضائية تعنى بالصغار ندوة تفاعلية عن أدب الأطفال بين الحاجتين الفعلية والتكميلية بغداد – عمار الخالدي تحت عنوان ( أدب الاطفال…بين الحاجة الفعلية والحاجة التكميلية والقيم التربوية ) أقامت دار ثقافة الأطفال ندوة تفاعلية عن أدب الاطفال ضمن الفعاليات والنشاطات الثقافية لمعرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ 22.حاضر فيها كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ندوة تفاعلية عن أدب الأطفال بين الحاجتين الفعلية والتكميلية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ندوة تفاعلية عن أدب الأطفال بين الحاجتين الفعلية والتكميلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).