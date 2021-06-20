2021/06/20 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفساد وكورونا..مواطن بين فكي الإفتراس – حسين الذكر (إن الفساد يطول عمره ، كلما انسحب الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة وتخاذلوا فيفسحون المجال للصغار التافهين البلطجية)..هكذا وصف احدهم حال الفساد المجتمعي المستشري في اوصال الامة والناخر لعظام مؤسساتها ومحطم هياكل ورموز الخير فيها ..ان الفساد شر لابد من اقتلاعه تحت أي تاثير […]

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