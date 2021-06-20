في الذكرى الأولى لرحيله.. إصدار طابع لأسطورة كرة القدم العراقية الراحل أحمد راضي

2021/06/20 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت الشركة العامة للبريد، الاحد عن طابع "لأسطورة كرة القدم العراقية" الراحل أحمد راضي بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيله.

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، إن "الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طابع لاسطورة كرة القدم العراقية المرحوم الكابتن "احمد راضي" وجاء اصدار الطابع ضمن الخطة السنوية للنصف الأول من عام 2021 وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيل نجم الكرة العراقية الكابتن احمد راضي (رحمه الله)".وأضاف البيان أنه "حسب توجيهات ادريس خالد عبد الرحمن مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير على ان يكون اصدار الطوابع البريدية للشخصيات العراقية التي خدمة العراق لتبقى نبراس خالد في الذاكرة العراقية"، موضحاً ان "الطابع البريدي ( تذكاري ) الذي صدر بفئة واحدة بقيمة ( 1000 ) دينار وبكمية بلغت ( 10000 ) طابع وقد صمم الطابع غسان الوائلي".

وبحسب البيان فإنه "تم طبع بطاقة صممت من قبل جعفر الشاكري بلغت كميتها (3000) بطاقة، وطبعت في مطبعة الشركة العامة البريد والتوفير وسيتم تسويق الإصدار/ من قبل مكتب الهواة ومكاتبها البريدية".

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