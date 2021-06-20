2021/06/20 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة المالية، اليوم الاحد، عن مساع تقوم بها الحكومة لإعادة نحو 200 ألف درجة وظيفية حذفت من قانون الموازنة العامة لعام 2021.وقال عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي لوكالة الرسمية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع حكومية لاعادة 200 ألف درجة وظيفية حُذفت من الموازنة المركز الخبري الوطني.

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