2021/06/20 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن سعي حكومي لتوفير 200 ألف درجة وظيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن سعي حكومي لتوفير 200 ألف درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن سعي حكومي لتوفير 200 ألف درجة وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).