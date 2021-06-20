2021/06/20 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بسقوط ثلاثة جرحى بهجوم ارهابي شنه تنظيم داعش على نقطة امنية شمال بعقوبة ووصول تعزيزات عسكرية لحسم التعرض.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عناصر تنظيم داعش الارهابي هاجموا يهاجم نقطة مرابطة امنية مشتركة في اطراف ناحية العظيم ٦٠كم شمال بعقوبة واندلاع اشتباكات معهم".

واضاف ان "تعزيزات عسكرية من الجيش تتقدم نحو النقطة لحسم التعرض"، مشيرا الى ان "الحصيلة الاولية سقوط ثلاثة جرحى احدهم حالته خطرة جدا من الحشد العشائري والمدنيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرك عسكري عاجل لحسم تعرض إرهابي في هذه المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرك عسكري عاجل لحسم تعرض إرهابي في هذه المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).