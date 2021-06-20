وزير الداخلية يكشف تفاصيل تفجير الكاظمية

2021/06/20 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي تفاصيل تفجير الكاظمية الذي وقع في الثالث من حزيران الحالي.وقال الغانمي في تصريح متلفز :" ان عدد المنفذين اثنين قاما بوضع العبوة الناسفة تحت / بسطية / وانفجرت على قطعة جهاز تكييف / سبلت / الخارجية ، مما ادى الى تسرب الغاز من الجهاز ".واوضح انه تم القاء القبض على ٨ من اصل ٩ ينتمون الى داعش ،وهم يشكلون خلية ارهابية./انتهى9

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