نجاح عملية رفع ورم مرتبط بالفقرات العجزية لطفل في الثامنة من العمر في ميسان

2021/06/20 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تمكن فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي بميسان من اجراء عملية لطفل يبلغ من العمر ثمانية اعوام يعاني من ورم مرتبط بالفقرات العجزية.وذكر بيان لدائرة الصحة :" ان الفريق الطبي تمكن من جراء العملية النوعية بنجاح و رفع الورم المرتبط بالفقرات بشكل كامل واخرج المريض بصحة جيدة"./انتهى

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