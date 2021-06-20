2021/06/20 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب ستجري يوم 16 يونيو 2021 الانتخابات المهنية لمندوبي العمال ولأعضاء اللجان الثنائية للأجراء في القطاع العام.



وكأي مناسبة انتخابية تنخرط المركزيات النقابية والنقابات القطاعية في حملة تستعمل فيها كل الاسلحة للفوز باكبر عدد من المنتخبين لتحصل النقابة على صفة الاكثر تمثيلية وهو الفخ القانوني الموضوع بإحكام من اجل التقسيم النقابي ومن اجل تفتيت صفوف المنخرطين.



فما هو المطلوب من المناضلين والمناضلات ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات المهنية والوحدة النقابية - التيتي الحبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات المهنية والوحدة النقابية - التيتي الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).