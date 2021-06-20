كل محطة ستستقبل 450 ناخبًا.. المفوضية تعلن عدد مراكز الاقتراع في العراق

2021/06/20 | 22:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعدادًا للانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021 (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مفوضية الانتخابات، تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع، استعدادًا للانتخابات المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان تابعه "ألترا عراق"، إنه "بعد انتهاء فترة تحديث السجلات بايومتريًا، التي انتهت في 15/ 4/ 2021، ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين، جرى التصديق من قبل مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية، بواقع 8273 مركز اقتراع؛ تضم بمجموعها، 5541 محطة اقتراع".

وأضافت أن "كل محطة ستستقبل 450 ناخبًا كحد أقصى، لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع، تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب".





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