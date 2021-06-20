القانونية النيابية تكشف سبب تأخر تشريع قانون محاكمة داعش

2021/06/20 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن تعطيل جلسات مجلس النواب، منع تشريع قانون محاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية.وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه […]

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