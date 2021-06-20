ازدياد عدد المهاجرين الى الخارج

2021/06/20 | 22:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين عن عدد المهاجرين الى خارج العراق منذ بداية العام الحالي 2021 ولغاية الآن.

وقال آري جلال مسؤول مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: خلال العام الماضي 2020 بلغ عدد المهاجرين الى الخارج 34 الف مهاجر من العراق واقليم كوردستان.

واضاف: ان عدد المهاجرين ازداد هذا العام ومنذا بداية العام الحالي ولغاية الآن بلغ عدد من المهاجرين 26 الف و772 شخص توجهوا الى الدول الاوربية واغلبيتهم من الكورد.

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