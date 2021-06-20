2021/06/20 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ربما تعتقد أنك تعرف كل شيء عن الموسيقى أو أنها هي مجرد الشيء الذي يجعلك تشعر بمزاج جيد، في يوم الموسيقى العالمي وفي النقاط التالية ستعرف حقائق ممتعة وغريبة جداً عن الموسيقيين وصناعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في يومها العالمي: حقائق غريبة عن الموسيقى والموسيقيين المركز الخبري الوطني.

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