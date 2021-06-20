2021/06/20 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني القت قوة امنية، اليوم الاحد، القبض على أبرز العناصر الإرهابية كانت تسمى كواسر الأنبار في الفلوجة.وقالت وزارة الدفاع، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعملية نوعية نفذت استناداً لمعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على كواسر الأنبار في الفلوجة المركز الخبري الوطني.

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