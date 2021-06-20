مساع حكومية لإعادة 200 ألف درجة وظيفية حذفت من الموازنة

2021/06/20 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاحد، عن مساع لإعادة نحو 200 ألف درجة وظيفية حذفت من قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وقال عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي في حديث للوكالة الرسمية، إن “الحكومة تسعى لإعادة 200 ألف درجة وظيفية تتعلق بالحذف والاستحداث حذفها مجلس النواب من قانون الموازنة العامة لعام 2021”.

وأضاف السعيدي، أن “جميع درجات الحذف والاستحداث تم حذفها في الموازنة العامة”، مبينا أن “الحكومة قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية إضافة إلى مواد أخرى من بينها إعادة درجات الحذف والاستحداث”.

وأشار إلى أن “تحديد بقاء هذه الدرجات التي تتجاوز 200 ألف من عدمه قرار عائد الى المحكمة الاتحادية للبت به، بناء على طعن الحكومة في قرار مجلس النواب في موازنة 2021”.

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