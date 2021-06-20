صور اسطورة الكرة العراقية على طابع البريد العراقي

2021/06/20 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني، اليوم الاحد، ان الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طابع لاسطورة كرة القدم العراقية المرحوم الكابتن “احمد راضي”.

وقال المشهداني في بيان صحفي، ان ” الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طابع لاسطورة كرة القدم العراقية المرحوم الكابتن احمد راضي”، مبينا انه “جاء اصدار الطابع ضمن الخطة السنوية للنصف الأول من عام 2021 وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيل نجم الكرة العراقية الكابتن احمد راضي (رحمه الله)”.

واضاف المشهداني، انه “حسب توجيهات ادريس خالد عبد الرحمن مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير على ان يكون اصدار الطوابع البريدية للشخصيات العراقية التي خدمة العراق لتبقى نبراس خالد في الذاكرة العراقية”، لافتا الى ان ان “الطابع البريدي ( تذكاري ) الذي صدر بفئة واحدة بقيمة ( 1000 ) دينار وبكمية بلغت ( 10000 ) طابع وقد صمم الطابع غسان الوائلي كما تم طبع بطاقة صممت من قبل جعفر الشاكري بلغت كميتها (3000) بطاقة وطبعت في مطبعة الشركة العامة البريد والتوفير وسيتم تسويق الإصدار من قبل مكتب الهواة ومكاتبها البريدية”.

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