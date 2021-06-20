القبض على ’داعشي’ عمل ضمن ’كواسر الأنبار’

2021/06/20 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات الأنبار، الاحد، القبض على عناصر تنظيم داعش، كان يعمل ضمن ما يُسمى بـ"كواسر الأنبار".

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 حزيران 2021) إنه "بعملية نوعية نفذت استناداً لمعلومات لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار - والتي اشارت لتواجد احد الارهابيين البارزين لما كانت تسمى ( كواسر الانبار ) المرتبطة بعصابات داعش الارهابي في قضاء الكرمة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأضافت، "نتيجةً لتلك المعلومات شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الثاني منه نحو الهدف ومراقبته والقبض عليه بكمين محكم نصب له في احدى مناطق القضاء المذكور".

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