المالية النيابية: الحكومة تسعى لإعادة 200 ألف درجة وظيفية حذفها البرلمان من الموازنة

2021/06/20 | 22:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت اللجنة المالية، اليوم الاحد، عن مساع تقوم بها الحكومة لإعادة نحو 200 ألف درجة وظيفية حذفت من قانون الموازنة العامة لعام 2021.وقال عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي للوكالة الرسمية إن “الحكومة تسعى لإعادة 200 ألف درجة وظيفية تتعلق بالحذف والاستحداث حذفها مجلس النواب من قانون الموازنة العامة لعام 2021”.وأضاف، أن “جميع […]

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