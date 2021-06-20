2021/06/20 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون الألعاب الأولمبية، المقررة في طوكيو الشهر المقبل، فرصة لرياضيين عرب لإثبات قدرتهم على منافسة نجوم عدة اختصاصات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة المصاعب.. قصص سوريين وصلوا للألعاب الأولمبية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة المصاعب.. قصص سوريين وصلوا للألعاب الأولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).