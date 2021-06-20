مؤسسة الشهداء تعتمد آلية جديدة لترويج المعاملات وتقليل الروتين

2021/06/20 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مؤسسة الشهداء، الاحد، عن اتباعها آلية جديدة لترويج المعاملات وتقليل الروتين على مراجعيها.

وقالت المؤسسة في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان " دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية أقامت ورشة عمل بعنوان (تبسيط اجراءات المعاملات التعويضية) في مقر المؤسسة ببغداد".

وأكد رئيس الؤسسة عبد الاله النائلي خلال كلمة له على هامش افتتاح الجلسة على "ضرورة تبسيط الإجراءات بشكل كامل لعوائل الشهداء والمضحين، والسعي لتقليل الروتين في الدوائر التابعة لمؤسسة الشهداء" ، مشيراً الى إن "المؤسسة ستتبنى مخاطبة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها كافة من اجل اكمال معاملات ذوي الشهداء وتذليل العقبات والمشكلات التي تعتري سير مراجعاتهم في دوائر الدولة كافة".

وأعلن النائلي عن "الاتفاق مع هيأة التقاعد الوطنية على إكمال معاملات ذوي الشهداء داخل مؤسسة الشهداء من قبل اللجان الفرعية ومن ثم يتم رفعها بصورة كاملة ومستوفية جميع المتطلبات الى هيأة التقاعد الوطنية من اجل استلام الهوية التقاعدية بعيدا عن البيروقراطية"، لافتا الى ان "مؤسسة الشهداء ستتحمل المسؤولية كاملةً عن اكمال جميع المعاملات التعويضية .

من جانبه بيّن مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية طارق المندلاوي ان "مؤسسة الشهداء هي الجهة المسؤولة عن ترويج معاملات الشهداء والمصابين والمفقودين والمخطوفين"، مشيراً الى ان ورشة العمل خرجت بتوصيات ناجحة ومهمة تصب في خدمة ذوي الشهداء والجرحى، كان اهمها تبسيط الإجراءات امام المشمولين بالقانون والتأكيد على اهمية دور مدراء سكارتارية اللجان الفرعية والتشديد على اهمية دورها في ترويج معاملاتهم وفق التعليمات الجديدة كونها تأتي بعد قانون رقم( ٢) لسنة ٢٠٢٠ وهو التعديل الثاني لقانون (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ ، يذكر بأن اللجان الفرعية قد ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالمؤسسة" .

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