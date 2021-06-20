استشهاد وجرح ثلاثة من الحشد العشائري بهجوم لداعش في ديالى

2021/06/20 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد عنصر من الحشد العشائري وجرح اثنان آخران في هجوم لداعش شمال بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عناصر من داعش هاجموا باسلحة القنص ، نقطة مرابطة للحشد في محيط قرية البو بكر في منطقة العظيم شمال بعقوبة ، ما ادى الى استشهاد مقاتل وجرح اثنين اخرين" .واضاف :" ان قوة عسكرية وصلت الى مكان الهجوم واشتبكت مع قناصة داعش ، و ان الوضع تحت السيطرة حاليا "./انتهى

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