السفير البريطاني : ندرس فرض عقوبات اقتصادية على سياسيين عراقيين

2021/06/20 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حذر السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي من التصعيد العسكري في العراق قبل الانتخابات ، مشيرا الى :" ان استهداف قوات التحالف الدولي امر مقلق لان وجودها بطلب من الحكومة العراقية " .وقال هيكي في تصريح متلفز :" ان استمرار استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية مقلق ويقوض السلام والازدهار في العراق".واضاف :" هناك دراسة لفرض عقوبات اقتصادية على سياسيين عراقيين ".واكد السفير :" ان مشكلة العراق الكبرى هي الفساد" ./انتهى9

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